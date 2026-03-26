الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات إنسانية بقيمة 250 ألف يورو لأفغانستان

خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لأفغانستان من أجل دعم الأفراد الأكثر ضعفا في البلاد.

وذكرت وكالة باجوك الأفغانية أن الاتحاد الأوروبي قال في بيان اليوم الخميس إنه في ظل ارتفاع عدد النازحين في أفغانستان بسبب تصاعد الصراع، فإنه سيقدم مساعدات إنسانية بقيمة 250 ألف يورو (أكثر من 18 مليون أفغاني) لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك من تضرروا من الزلازل التي وقعت العام الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا التمويل سيصل إلى نحو 70 ألف شخص في أقاليم خوست وكونار ونانجارهار ونورستان وباكتيكا وباكتيا.

كما ستدعم مساهمات الاتحاد الأوروبي الهلال الأحمر الأفغاني لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الأغذية والمساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى أماكن الإيواء العاجلة.



