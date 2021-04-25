أسرة مسلسل «موسي» تنفي تعمد الإساءة لإسماعيل ياسين

أصدرت أسرة مسلسل موسى، بيانا نفت أي تعمد من أسرة العمل للإساءة لرموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد في الحلقة الثانية عشر أثار الجدل وسط اتهامات بالإسارة للفنان الراحل إسماعيل يس.

وأكدت أسرة المسلسل أن "تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل".

وتضامن العاملون في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت او مازال تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع.

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مساء اليوم، بياناً بشأن أزمة مشهد تقليد الفنان إسماعيل ياسين ضمن أحداث مسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وأكد المجلس أن "المساس برموز مصر الفنية هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانبا هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ".

وأشار في بيانه إلى أنه تلقى شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أسطورة الكوميديا المصرية، بشأن تضررها من تقديم شخصيته بشكل غير لائق في الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى".

وفي ضوء ذلك، قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى على الفور لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل ياسين، لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتثنى له اتخاذ قراره بشأنها.