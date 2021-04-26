 حريق بإحدى ساحات الانتظار في دار السلام يسفر عن احتراق عدد من المركبات - بوابة الشروق
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حريق بإحدى ساحات الانتظار في دار السلام يسفر عن احتراق عدد من المركبات

شريف حربي
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:53 م

نشب حريق بإحدى ساحات الانتظار بحي دار السلام بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حيث أسفر عن حريق 13 مركبة مملوكة للأهالي و10 مركبات "توكتوك"، وغرفة خشبية خاصة بالساعة، وتم التحفظ على 81 أسطوانة غاز.

وتوجهت على الفور نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، إلى مكان الحادث والتعامل الفوري معه ومتابعة الإجراءات المتبعة، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية بالتعامل الفوري لإخماد الحريق، وتبين من المعاينة احتواء الحريق على سيارة محملة بأسطوانات الغاز.

وأضافت نائبة المحافظ، أن موقع الحريق عبارة عن ساحة انتظار مؤجرة من مشروع الساحات بمحافظة القاهرة، وتباشر النيابة حاليًا تحقيقتها في الواقعة.


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