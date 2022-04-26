هدف في السيتي يمنح بنزيما رقماً شخصياً تاريخياً

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هز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد شباك البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي، ليحقق المهاجم المخضرم رقماً شخصياً مميزاً.

وصل بنزيما للهدف رقم 40 هذا الموسم مع الريال في كل البطولات ليحقق هذا الرقم التهديفي لأول مرة في مسيرته التهديفية.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بهدفين عن طريق كيفين دي بروين "2"، وجابرييل جيسوس "11"، قبل أن يعدل بنزيما النتيجة للريال ويقلص الفارق.

كذلك اقترب بنزيما من معادلة رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثالث الهدافين التاريخيين بالوصول إلى 84 هدف بفارق هدفين عن الثالث ليفا.