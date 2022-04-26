فرنسا تسجل 14 ألفا و62 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة

سجلت فرنسا 14 ألفا و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و197 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و508 آلاف و116 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و294 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و294 ألفا و157 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.