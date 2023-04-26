4 وزراء و3 محافظين يطلقون مهرجان سيناء أولا لطلاب الجامعات في الذكرى 41 للتحرير

راتب: دعم الجامعة جهود الدولة للتنمية في سيناء بكل قوتها..وإنشاء أول مستشفي تعليمي بالعريش لخدمة أهالي سيناء

وزير الشباب:خطة واضحة لإشراك أهل سيناء فى مختلف البرامج التى يتم إطلاقها

وزيرة التضامن: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نعمل على ملفى الحماية والتنمية معًا على مستوى محافظة شمال سيناء

وزير التنمية المحلية: جار العمل علي خطة كبيرة للتنمية تحت إشراف الرئيس السيسي شخصيا

وزيرة الثقافة: إطلاق مبادرة "ابدأ حلمك" لاكتشاف مواهب السينما في شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي للعريش..وبئر العبد بنسبة 95% وبئر العبد 40% بالشيخ زويد

الفنان سامح حسين: مشاركتي اليوم في المهرجان وبحضور المسؤولين بالعريش عبور جديد

انطلق اليوم المهرجان الرياضي الأول الذي تنظمه جامعة سيناء تحت شعار "سيناء أولا"، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والثقافة، وكلا من محافظ شمال سيناء والسويس والوادي الجديد ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكري 41 لعيد تحرير سيناء.

وبدأ المهرجان بالسلام الجمهوري وطابور عرض الفرق المشاركة حيث يشارك فرق 8 جامعات تمثل سيناء والقناة والدلتا وفريق ممثل للجيش الثانى الميداني، بالإضافة الي عدد من الفقرات الفنية من شباب مواهب سيناء من الموسيقي والفن والشعر والغناء والذي عزفوا عدد كبير من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها طلاب الجامعات والمشاركون في المهرجان، الذي استهل بكلمة محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء للترحيب بالحضور والتأكيد على دعم الجامعة جهود الدولة للتنمية في سيناء بكل قوتها، معلنا أنه كما كانت جامعة سيناء أول جامعة في شمال سيناء سيتم إنشاء أول مستشفى تعليمي أيضا من خلال كلية الطب البشري لخدمة أهالي سيناء ودعم التنمية.

من جهته، أكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة تعمل من خلال خطة واضحة على إشراك أهل سيناء فى مختلف البرامج التى يتم إطلاقها، مشيرا إلى تكثيف البرامج التوعوية بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية لرفع الوعى وتم إشراك شباب سيناء وتم تنظيم عدد من الرحلات من شمال سيناء للخارج مكثفة ببرامج أهل مصر، إلى جانب تنفيذ معسكرات المشروعات القومية وسيتم تدشين معسكر فى رومانة ومعسكر فى العريش ضمن البرامج التوعوية فضلًا عن تطوير ستاد العريش.

من جهتها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة تعمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الحماية الاجتماعية، على ملفى الحماية والتنمية معًا على مستوى محافظة شمال سيناء وخلال المرحلة الصعبة والحرب على الإرهاب التى تعد جزء من الحماية عملت الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لأهالى سيناء.

وذكر أن بالتنسيق مع صندوق رعاية وتكريم أشر الشهداء تم تقديم 200 مليون جنيه لأكثر من 700 شهيد، إلى جانب استحداث إدارة لحصر الشهداء المدنيين وتقديم الدعم لهم حيث تم توفير الدعم لأسر 995 شهيدا مدنيا بالإضافة إلى المصابين حيث تم إنفاق ما يزيد على 250 مليون جنيه إجمالى الدعم، فضلا عن توفير رعاية اجتماعية للأسر وتوفير فرص عمل وإسكان اجتماعي وتوفير كل ما تحتاجه أسر الشهداء.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جار العمل على خطة كبيرة لتنمية سيناء خاصة شمال سيناء تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً لأن تلك المحافظة في عين رئيس الجمهورية الذي بذل مجهودا مع القوات المسلحة والشرطة لإعادة الأمن والاستقرار، موضحا أن الخطة تشمل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق فرص عمل واقتصاد متزن ودخل للأفراد وخدمات وبنية تحتية للمواطن السيناوي، بالإضافة إلى الاستثمار في مطار العريش والذي سيكون دوليا، فضلا عن تطوير كبير لميناء العريش.

وكشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، عن تفاصيل خطة وزارة الثقافة في سيناء عقب انتهاء الإرهاب في سيناء، مضيفة أن الخطة مختلفة وتعتمد على التعاون مع الوزارات الأخرى وأن تخرج نشاطات وزارة الثقافة من قصور الثقافة إلى مراكز الشباب، مشيرة إلى تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه العام الحالي وافتتاح سينما الشعب في العريش بالتزامن مع عيد الفطر، نظرا لدورها في تشكيل الوجدان والوعي، إلى جانب إطلاق مبادرة "ابدأ حلمك" لاكتشاف مواهب السينما في محافظة شمال سيناء.

فيما أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجود تطوير كل يوم وكل ساعة في المحافظة، وتشمل تنمية مجتمعية وتعدينية وفي كل المجالات، معلنا الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي للعريش، و٩٥% من الصرف الصحي لبئر العبد، و٤٠% من الصرف الصحي للشيخ زويد، والاهتمام بالطرق المؤدية للمحافظة في إطار تحقيق التنمية، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمدن والقرى.

فيما قال الفنان سامح حسين، إن أرض سيناء عظيمة والمصريين قدموا العديد من التضحيات لعودة سيناء مرة أخرى، متابعا "أثناء الحضور أمس إلى محافظة شمال سيناء للمشاركة فى الاحتفالية بكيت لأننى شعرت بوجود عبور جديد فى الجمهورية الجديدة فى سيناء ورصدت فرحة أهالى شمال سيناء بالإنجازات التى تشهدها المحافظة"، مضيفا أن احتفالية اليوم يشهدها عدد من الوزراء بالحكومة على عكس الفترات السابقة وأصبح هناك تواصل وتحاور بين الوزراء والشباب وأيضا أصبحنا نشاهد فى الجمهورية الجديدة الرئيس السيسى يتحدث مع المواطنين فى الشارع بشكل مستمر؛ لتحقيق التنمية فى مصر، مختتما حديثه بترديد عبارة "تحيا مصر دائما وأبدا".

وقال أحمد الديب الكاتب الصحفي والمنسق العام للمهرجان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المشاركة والتي تهدف في الأساس إلى احتضان الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة، وأن فلسفة تنظيم المهرجان في جامعة سيناء بالعريش رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية.

شارك في افتتاح المهرجان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء.