صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام وست هام

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يحل نادي ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة وست هام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.