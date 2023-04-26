 صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام وست هام - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أبريل 2023 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام وست هام

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:00 ص

يحل نادي ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة وست هام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك