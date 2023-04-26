نقابة أطباء السودان: 72% من مستشفيات مناطق الاشتباكات لا تعمل

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، أن 72% من المستشفيات في المناطق المتاخمة للاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، "متوقفة عن العمل".



جاء ذلك في بيان نشرته النقابة عبر فيسبوك، حول وضع المستشفيات حتى 25 أبريل الجاري، الموافق لليوم الحادي عشر منذ بداية الاشتباكات، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وبحسب النقابة، فإن "72 % من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة".



وأضافت في بيانها أنه "من أصل 82 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة".



وذكرت النقابة أن "14 مستشفى تم قصفها، و19 مستشفى تعرّضت للإخلاء القسري".



كذلك بيّنت أنه "من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".



وفي السياق، أفادت النقابة بتعرض "6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات".



وذيّلت النقابة بيانها بلائحة بأسماء المستشفيات التي تم قصفها وإخلاؤها وتلك المهددة بالخروج من الخدمة أو التي باتت بالفعل خارج الخدمة بسبب القصف أو النقص في الكوادر أو اللوازم الطبية أو انقطاع إمدادات المياه والطاقة نتيجة تواصل الاشتباكات.



ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.