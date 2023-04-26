التموين: استلام 146 ألف طن قمح حتى الآن عبر 420 موقعا على مستوى الجمهورية

• المصيلحى: دخول 6 صوامع حقلية جديدة لموسم التوريد بطاقات إنتاجية 60 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استلام نحو 146 ألف طن قمح محلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأضاف أن الموسم الحالي شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، وتأتي إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية، وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

ولفت إلى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وتابع أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين علي ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، إن صومعة بهنسا تستقبل أيضا محصول القمح المحلي والذي تم زراعته في منطقة غرب غرب المنيا، مؤكداً ارتفاع جودة القمح المورد في بني مزار حيث تصل جودة المحصول المورد إلى درجة نقاوة 23.5.

وأضاف أن محافظة المنيا استقبلت نحو 15 الف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء.

من جهته، قال المهندس بهاء صالح مدير عام الصيانة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة لديها 5 صوامع في محافظة المنيا بسعة إجمالية 275 ألف طن وتلك الصوامع متواجدة في المنيا وبني مزار والشيخ فضل وبهنسا والعدوة .

وتابع أنه يتم استلام واستقبال القمح المحلي من المزارعين عبر صوامع الشركة، والتي تم ميكنتها بالكامل بحيث لا يوجد أي تدخل بشري في استلام القمح.

بدوره، قال جمال الشلقامي مدير صومعة بهنسا التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في بني مزار بمحافظة المنيا، إنه تم استلام 5 آلاف طن قمح محلي من المزارعين وذلك منذ بدء حصاد المحصول منتصف أبريل الجاري وحتى الآن.

وأكمل أن معدل التوريد اليومي يتراوح من 2000 إلى 3000 آلاف طن قمح، موضحا أن صومعة بهنسا سعتها الإجمالية 60 ألف طن، تضم 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

من جهته، أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة المنيا تشهد حالة من الرضا بين المزارعين نتيجة حصولهم على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من وقت توريد المحصول للصوامع.

وقال إن هناك تعليمات وزارية مشددة بتذليل أي عوائق تواجه موسم توريد القمح المحلي 2023، مع تقديم كل التسهيلات للمزارعين.