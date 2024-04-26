رصد عدد من الغطاسين بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، اليوم الجمعة، ظهور لسمكة مانتا راى أو ما يطلق عليها شيطان البحر، وهي من أسماك الزينة والنادر وجودها.

وتعد شيطان البحر من الأسماك رشيقة الحركة، حيث تسبح عن طريق تحريك زعانفها الصدرية لأعلى ولأسفل مما يدفع جسمها الضخم عبر المياه المحيطة، ويطلق عليها السياح اسم سمكة "مانتا راى".

وقال أشرف صديق، أستاذ المصايد بمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، إن سمكة شيطان البحر تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم، كما أنها تتغذى على أصغر الكائنات في المحيطات أو البحار، مضيفا أنها متواجدة بصفة مستمرة في مياه البحر ولكن يندر ظهورها لرواد البحر.

وأشار إلى أنها لا تملك أي أسنان، إذ إنها تعتمد على صفوف من الصفائح الصغيرة في انتشال العوالق من الماء الذي يمر عبر فمها أثناء السباحة.