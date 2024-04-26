مسئول عراقي: تعرض حقل كورومو الغازي في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة

صرح مسئول محلي عراقي كردي، أن حقل كورومو الغازي تعرض مساء اليوم الجمعة، إلى قصف بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات وأضرار بالحقل جنوب غربي محافظة السليمانية (350كم شمالي بغداد).

وقال رمك رمضان، قائمقام قضاء جمجمال، في تصريح صحفي، أن حقل كورومو الغازي بقضاء جمجمال تعرض مساء اليوم لهجوم بطائرة مسيرة، دون وقوع خسائر بشرية كما ألحق أضرارا مادية بسيطة ولم يؤدي إلى تعطيل العمل في الحقل.

ويعد حقل كورومو هو الحقل الغازي الأكبر والأغنى للغاز الطبيعي في إقليم كردستان، ويدار من قبل شركة "دانة غاز" و"نفط الهلال" وسبق أن تعرض لهجمات بالصواريخ خلال السنتين السابقتين.