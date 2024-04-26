حزب حركة الإنصاف الباكستانية ينظم احتجاجات بزعم تزوير الانتخابات



من المقرر أن ينظم حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد اليوم الجمعة، بزعم تزوير واسع النطاق في الانتخابات.

وذكرت مصادر حزبية أنه من المقرر تنظيم مظاهرات، بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مدينة لاهور، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وزعم متحدث باسم الحزب أن سلطات الشرطة تنفذ مداهمات تستهدف مساكن أعضاء الجمعية الإقليمية وأعضاء الجمعية الوطنية، المنتمين للحزب وحاملي التذاكر.

وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات، تهدف إلى عرقلة تنظيم مسيرات احتجاجية مقررة، ضد ما يزعم من عمليات تزوير في الانتخابات الفرعية الأخيرة.

جدير بالذكر أن حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" أعلن عن تنظيم هذه الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، ردا على ما يزعم من أنه تزوير وتلاعب في الانتخابات الفرعية، التي جرت في 21 أبريل بالإضافة إلى سرقة التفويض المزعوم في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من فبراير الماضي.

وكانت محكمة محلية قد برأت أوائل أبريل عمران خان الرئيس المؤسس لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية" وآخرين في قضية تنظيم مسيرة غير قانونية واللجوء إلى التخريب، المسجلة لدى مركز شرطة "مارجالا" في السادس من مايو 2023.