الطاقة المتجددة تغطي 56% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

غطت مصادر الطاقة المتجددة نحو 56% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا في الربع الأول من عام 2024، وذلك استنادا إلى حسابات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبرج والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه.

ووفقا للحسابات التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أنتجت مرافق الطاقة المتجددة إجمالا حوالي 9ر75 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، بزيادة قدرها نحو 9% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وغطت مرافق طاقة الرياح البرية وحدها أكثر من ربع احتياجات ألمانيا من الكهرباء بقدرة 4ر39 مليار كيلووات/ساعة.

وأشارت البيانات إلى أن "نسبة مساهمة الطاقة الكهرومائية في توليد الكهرباء كانت أعلى من المتوسط في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت 3ر5 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء". ويمثل هذا زيادة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبوجه عام غطت محطات الطاقة الكهرومائية 4% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، كريستين أندريا: "حصص مصادر الطاقة المتجددة المتزايدة بشكل مطرد مؤخرا في استهلاك الكهرباء تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح"، مشيرة إلى التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وقالت: "ينعكس هذا الآن في توليد الكهرباء"، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة "بذل جهود إضافية" لتحقيق الأهداف المناخية.