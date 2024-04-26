قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إن مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي كان نقطة تحوّل كبيرة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنها تعتبر نفسها في بداية مشوارها الفني ولم تقدم شيئًا.

وعبرت عن سعادتها بأن بدايتها رافقها تحقيق النجاح، لافتًا إلى أنها كانت تتلقى رسائل تهديد تأثرا بالشخصية التي قدّمتها خلال المسلسل بسبب ما حدث لشقيقتها في العمل.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع تحقيق المسلسل هذا الكم من النجاح، لكنها كانت على قناعة كاملة بأن من يبذل مجهودًا كبيرًا فإن التوفيق يحالفه.

ومسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبوضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.