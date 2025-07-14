ترامب يأمل حل أزمة غزة هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في حلّ أزمة غزة هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء الصحفيين لدى وصوله إلى ماريلاند بعد مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كرر ترامب تحديد جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق، من دون تحقيق تقدم ملموس.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إطلاق سراح أسرى في غزة على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة في القطاع، إضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وفي يوم 6 يوليو، تم في الدوحة استئناف عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في الدوحة، بهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.