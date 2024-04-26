بدأ عدد من أصحاب المخابز السياحية والعيش الحر بمحافظة الشرقية في تخفيض أسعار رغيف الخبز بنسب تصل إلى أكثر من 35% من قيمة الرغيف الواحد؛ وذلك في أعقاب انخفاض أسعار الدقيق.

يقول الحاج سعد، أحد أصحاب المخابز السياحية الموجودة في منطقة صيدناوي وسط مدينة العاشر من رمضان، إنه قرر تخفيض سعر رغيف الخبز من جنيه ونصف للرغيف الواحد إلى جنيه واحد فقط للرغيف.

وأشار صاحب المخبز السياحي، إلى أنه يبيع الخبز بوزن أكبر من الرسمي ، لافتا إلى الالتزام بإعلان اسعار الخبز بكل أحجامه أمام المواطنين، وأن أكبر رغيف خبز يتم بيعه بوزن 140 جراما بسعر جنيهين للرغيف الواحد بدلا من وزن 105 جرامات.

وعدد أصحاب المخابز السياحية الموجودة في محافظة الشرقية أسباب تخفيض الأسعار على مرتين بالتزامن مع نزول أسعار الدقيق خلال الفترة الماضية؛ وذلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق قبل عيد الفطر المبارك من 25 ألف جنيه للطن إلى 19 ألف جنيه، والمرة الثانية قبل أيام قليلة حين انخفض سعر طن الدقيق إلى 17 ألف جنيه.