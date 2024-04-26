 ساندرز: الاحتجاجات ضد مجازر حكومة نتنياهو بغزة ليست معاداة للسامية - بوابة الشروق
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ساندرز: الاحتجاجات ضد مجازر حكومة نتنياهو بغزة ليست معاداة للسامية

وكالات
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 11:29 ص

وجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز نقدا لاذعا لادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المظاهرات التضامنية مع غزة في الجامعات الأمريكية "معاداة للسامية".

وقال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الخميس: "كلا، يا سيد نتنياهو، إن تسليط الضوء على مجازر حكومتك المتطرفة التي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 77 ألفا، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ليس معاداة للسامية أو تأييدا لحماس"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "لا تستهزئ بذكاء الشعب الأمريكي عبر مساعيك صرف انتباهنا عن السياسات العسكرية الفاشلة وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة والعنصرية".

وتابع: "لا تستخدم معاداة السامية لصرف الانتباه عن الاتهامات التي تواجهها من المحاكم الإسرائيلية (في قضايا فساد). محاسبتك على أفعالك ليست معادية للسامية".

ويعد ساندرز من أهم أعضاء مجلس الشيوخ اليهود انتقادا لحكومة نتنياهو المتطرفة.

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