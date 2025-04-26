ترامب يهدد روسيا بفرض عقوبات عقب لقائه مع زيلينسكي

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا عقب لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا يوجد أي مبرر لإطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات خلال الأيام القليلة الماضية."

وأضاف: "هذا يجعلني أعتقد أن بوتين ربما لا يريد إنهاء الحرب، بل يماطلني فقط، ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، عبر البنوك أو العقوبات الثانوية؟ عدد كبير جدا من الناس يموتون!!!".

تأتي تصريحاته بينما تضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق لإنهاء الحرب بما يتضمن تقديم تنازلات كبيرة سواء ماليا أو ما يتعلق بالأرض، في الوقت الذي تواصل موسكو فيه قصف جارتها رغم دعواتها المعلنة للسلام.