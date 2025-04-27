أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل السويسري مارسيل كولر تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب وداع الفريق، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد ودع دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع صن داونز في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وجه النادي الأهلي الشكر للسيد/ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.. ويؤكد على اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمِّن عطاءه، خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

بطولات وإنجازات كولر داخل القلعة الحمراء

في 9 سبتمبر 2022، تعاقد الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، ليحقق مع المارد الأحمر خلال تلك الفترة ماتقرب من 3 سنوات العديد من البطولات والإنجازات.

ونجح كولر خلال مايقرب من عامان ونصف داخل القلعة الحمراء، من حصد 11 بطولة بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا، 2 دوري مصري، 2 كأس مصر، 4 سوبر مصري، وكأس القارات الثلاثة، بالإضافة إلى حصد برونزية كأس العالم للأندية مرة وحيدة، ولم يخسر كولر مع الأهلي سوى لقب وحيد وهو السوبر الإفريقي في مناسبتين، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والزمالك، على الترتيب.

كما حقق السويسري مع الأهليى أفضل سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري المصري بواقع 21 فوز، وأفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بواقع 27 مباراة.