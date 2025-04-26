الدفاع المدني في غزة: أكثر من 30 مفقودا جراء غارة إسرائيلية على القطاع

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت، أن غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرًا قتلت أربعة أشخاص على الأقل، ويخشى أن «أكثر من 30» شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 4 شهداء و5 إصابات، إثر غارة استهدفت منزلا جنوب مدينة غزة.

وأشار إلى أن هناك «ما يزيد على 30 شخصا تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من الوصول إليهم؛ بسبب انعدام المعدات اللازمة».

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استأنف قبل أكثر من شهر، حرب الإبادة التي يشنها بمختلف أنحاء قطاع غزة.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 2062 مواطنًا وأصيب 5375 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.