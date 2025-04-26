القسام تبث مشاهد إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع مصور لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين بعد قصفه شنه جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد، عملية الإنقاذ التي أجريت من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام.

وأفادت كتائب القسام بأنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق.

كتائب القسام تنشر

عملية إنقاذ أسرى صهاينة من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام.. التفاصيل لاحقاً

פעולת חילוץ אסרים ממנהרה שתקף חיל האוויר של הכיבוש לפני כמה ימיים.. פרטים בהמשך

الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/danpox9DdX — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) April 26, 2025

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد أعلن في وقت سابق، بأن مقاتليهم لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات الاحتلال لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

وأضاف: «بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها».

ولفت إلى أن مقاتليهم في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة.