محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع الحلول الفنية لانتظام تشغيل محطة مياه الشرب بكوم أمبو

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بسرعة تشغيل محطة مياه الشرب بكوم أمبو بكامل طاقتها التي يتم ضخها بواسطة 5 طلمبات بقدرة 750 لترا / ثانية يوم، وهو ما تم تنفيذه بواسطه الفنيين المختصين بقطاع المياه مما ساهم في انتظام الضخ لمياه الشرب لخدمة نحو 350 ألف نسمة من أهالي مدينة كوم أمبو وقروي حجازة والكفور والعتمور والعباسية.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات للإشراف ميدانيا على أعمال رفع معدلات الحماية للوحدات الخاصة بتشغيل الطلمبات بحيث تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة في ظل حداثة لوحات التشغيل، حيث إنها كانت قد تأثرت أمس بارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 44 درجة.

ومن جانبه، أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع وحدة حياة كريمة بقطاع المياه بكوم أمبو بإشراف المهندس أحمد سليمان؛ لانتظام تشغيل المحطة، وهو ما تم تنفيذه من خلال ضبط الوحدات الخاصة بالمحطة، والتي تم زيادتها ضمن مشروع التطوير الذى تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا المشروع لمحطة مياه كوم أمبو شمل منظومة المحابس والكلور، و5 وحدات مرشحة وللمياه العكرة والتي تم زيادتها ودعمها بلوحات تشغيل حديثة.

وكشف عن تركيب محولين كهربائيين، مع إعادة تأهيل المروقات لتعمل بالكفاءة والجودة العالية المطلوبة؛ لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين منها على الوجه الأكمل.