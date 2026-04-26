ترامب عن إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض: هذا الموقع يصعب تأمينه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منفذ إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض لم يقترب من القاعة حيث أقيم الحدث.

وصرح ترامب خلال مقابلة عبر الهاتف مع شبكة فوكس نيوز: «تسنى إيقاف مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ولم يقترب مطلقا من قاعة الاحتفالات».

وأضاف أنه من الصعب تأمين الموقع الذي كان يقام فيه حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة لتمكن المهاجم من الوصول لهذه النقطة.

وأشار ترامب، إلى أن الجميع يدرك الآن مدى الحاجة إلى قاعة جديدة في البيت الأبيض.

وأطلق مسلح النار، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة، من بندقية على أحد عناصر الخدمة السرية عند نقطة تفتيش في فندق واشنطن هيلتون قبل التصدي له واعتقاله.

وأخرجت عناصر الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، على عجل من مأدبة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، بعدما أطلق رجل النار على أفراد الأمن.



