إدانات دولية واسعة لحادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

أدان قادة من مختلف أنحاء العالم ما وصفوه بـ"العنف السياسي"، وأعربوا عن ارتياحهم لسلامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمسئولين، والصحفيين، عقب حادث إطلاق نار وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وتم إجلاء دونالد وميلانيا ترامب، إلى جانب أعضاء من الحكومة الأمريكية، من قاعة الاحتفال في فندق واشنطن هيلتون مساء السبت، بعدما سُمعت طلقات نارية من بهو الفندق، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي كانت حكومته تخوض مفاوضات تجارية متوترة مع الولايات المتحدة، عبر منصة "إكس": "أشعر بالارتياح لأن الرئيس والسيدة الأولى وجميع الضيوف بخير، بعد ورود تقارير عن إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الليلة".

وأضاف: "العنف السياسي لا مكان له في أي ديمقراطية، وأفكاري مع جميع من اهتزوا بسبب هذا الحدث المقلق".

من جهتها، قالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، إن "من الجيد أن الرئيس ترامب وزوجته بخير بعد الأحداث الأخيرة".

وأضافت: "نرسل لهما احترامنا.. يجب ألا يكون العنف هو الطريق أبدا".

أما رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، فقال إنه سعيد بسماع أن جميع الحاضرين بخير، مضيفا في بيان: "نشيد بعمل جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون على تحركهم السريع".

وكان السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كريستيان تيرنر، وعدد من موظفي السفارة البريطانية، من بين الحاضرين في العشاء. وقال عبر منصة "إكس" إنه وآخرين "ممتنون للاستجابة السريعة والمهنية من جهاز الخدمة السرية".

وأضاف: "نحن ممتنون لأن الرئيس والحاضرين لم يصابوا بأذى، ونتمنى الشفاء العاجل للضابط المصاب".

من جهته، قال جيفري كارول، قائد شرطة واشنطن العاصمة، إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به أطلق النار بالفعل، وكان مسلحا ببندقية خرطوش ومسدس وعدة سكاكين.

وأضاف أن المشتبه به يُعتقد أنه كان أحد نزلاء الفندق.

بدورها، قالت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن مسلحا واحدا اندفع نحو عناصر الخدمة السرية في بهو الفندق، مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أشخاص آخرين في الحادث.

وأوضحت أن المشتبه به تم احتجازه، ويخضع حاليا لـ"التقييم" في أحد المستشفيات المحلية.

وتم التعرف عليه على أنه كول توماس ألين، 31 عاما، من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين في إنفاذ القانون.