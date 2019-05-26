حزب الأمة السوداني يعلن رفضه للإضراب العام: حريصون على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري

أعلن حزب الأمة السوداني، الذي يتزعمه الصادق المهدي، رفضه للإضراب العام، الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود التظاهرات الحالية في البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز عربية.

وأكد حزب الأمة حرصه على التواصل مع المجلس الانتقالي في السوداني، مضيفًا: «نرفض الإضراب العام، ونحن حريصون على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري».

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، قد دعت إلى إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري، ولحثه على تسليم السلطة إلى المدنيين.