استقالة مسئول بريطاني بعد رفض مستشار جونسون «الإقرار بخرق قواعد الإغلاق»

تقدم مسئول بالحكومة البريطانية باستقالته، رفضًا لموقف مستشار حكومي بارز متهم بخرق قواعد التباعد الاجتماعي.

وتشهد الساحة السياسية البريطانية الكثير من الجدل عقب قيام دومينك كامينجز برحلة إلى مقاطعة دورهام على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة لندن أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وهي الرحلة التي يقول «كامينجز» إنها لا تمثل أي خرق للقواعد الحكومية.

واستقال دوغلاس روس، مساعد وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، من منصبه وقال إن تأويل كامينغز للأوامر الحكومية «لا يتفق مع رأي الأغلبية من الشعب»، مشددًا على أنه لا يستطيع أن يقول للكثير من سكان دائرته الانتخابية الذين «لم تتح لهم فرصة توديع أحبائهم قبل الوفاة إنهم كانوا على خطأ بينما كان كامينغز على صواب».

وأعربت الحكومة البريطانية عن أسف رئيس الوزراء على قرار روس الاستقالة.