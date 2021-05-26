صندوق تطوير العشوائيات: البدء بمنطقة باب زويلة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية

قال الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة القديمة يتم من خلال استعادة شكل المباني القديمة بعدما تداخلت مع العمران الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الصندوق يعمل على استعادة النسيج العمراني للقاهرة التاريخية بشكل يعمل على إظهارها للسائح بوضوح، مشيرًا إلى شمول المنطقة على تنوع كبير من العصور المختلفة.

وذكر أنه سيتم البدء بمنطقة باب زويلة في منطقة القاهرة التاريخية، موضحًا أنه سيتم وضع خطة مرورية داخل المكان بحيث تخدم طرق القاهرة تلك المنطقة بما لا يحدث تكدسًا مروريًا.

وأشار إلى استهداف الصندوق المحافظة على النسيج العمراني الموجود وتنميته وتطويره وإزالة الأشياء الدخيلة التي ليس لها علاقة بالمنطقة، فضلًا عن تطوير الحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة.

ولفت إلى استهداف الصندوق لاستعادة وجهات البنايات ومعالجتها، وتنظيف المباني المتهدمة وتأهيلها لتكون كمناطق سكنية من جديد، مضيفًا أنه سيتم العمل على بناء الأجزاء المتهدمة من المباني.