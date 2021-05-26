رئيس بعثة نهضة بركان يدعو الخطيب لزيارة النادي في المغرب

عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان المغربي، رئيس بعثة الفريق المغربي في قطر، وجه دعوة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لزيارة نادي نهضة بركان بالمغرب.
وقام رئيس بعثة نهضة بركان بإهداء الكابتن الخطيب درع النادي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة بين الناديين الأهلي ونهضة بركان.
جاء ذلك خلال المقابلة التي جرت مساء اليوم بين الكابتن محمود الخطيب، ورئيس بعثة نهضة بركان، في حضور هشام مهداوي أمين الصندوق، ومحمد قاسمي المسئول الإداري بالنادي.
ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.