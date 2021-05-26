رئيس بعثة نهضة بركان يدعو الخطيب لزيارة النادي في المغرب

عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان المغربي، رئيس بعثة الفريق المغربي في قطر، وجه دعوة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لزيارة نادي نهضة بركان بالمغرب.

وقام رئيس بعثة نهضة بركان بإهداء الكابتن الخطيب درع النادي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة بين الناديين الأهلي ونهضة بركان.

جاء ذلك خلال المقابلة التي جرت مساء اليوم بين الكابتن محمود الخطيب، ورئيس بعثة نهضة بركان، في حضور هشام مهداوي أمين الصندوق، ومحمد قاسمي المسئول الإداري بالنادي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.