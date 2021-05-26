 مركز الهناجر يواصل فعاليات ورشة التصوير الفوتوغرافي رمضان في صورة - بوابة الشروق
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مركز الهناجر يواصل فعاليات ورشة التصوير الفوتوغرافي رمضان في صورة


نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 6:10 م

واصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة التصوير الفوتوغرافي "رمضان في صورة" بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، حيث ألقى الفنان السيد عبد القادر رئيس قسم التصوير الصحفي بجريدة الأهرام، محاضرة خلال فعاليات الورشة.

وقدم المتدربون بعضًا من أعمالهم أثناء جولاتهم، والتي رصدت إبراز ملامح رمضان في "كادرات" فنية، كما عرضوا كادرات متميزة منها ساعة الغروب بالمقطم، والأهرامات، ومتحف الحضارة والكباري، والمناطق الشعبية.

وأوضحت ملامح رمضان وملامح الحضارة المصرية، وتناولت استعدادات الصائمين للفطار وقت الغروب، فضلًا عن كادرات من بعض العناصر المسرحية، وأخرى تيرز جماليات المدينة، وخاصة وسط البلد وجمالياتها المعمارية، وبعض الأعمال التي تبرز طبعة الريف المصري في الدلتا والصعيد.

وقدم المشاركين في الورشة شرح شامل للكادرات وأنواعها والزوايا التي تحمل العديد من الدلالات التي تساعد على نقل معنى معين.

جدير بالذكر أنه سيقام معرضًا لأعمال المتدربين بقاعة آدم حنين بعد انتهاء الورشة.

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