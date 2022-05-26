برنامج الأغذية العالمي: الأزمة الروسية الأوكرانية صافرة إنذار لأهمية الاستثمار في المجال الزراعي

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنّ وقف تصدير الأسمدة ستكون له علاقة وثيقة بعملية ضعف الإنتاج الزراعي في مناطق كثيرة حول العالم.

وأضافت في اتصال هاتفي لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن هناك الكثير من الدول تعتمد في زراعتها على الأسمدة الروسية.

وأشارت إلى أنّ ما يحدث حول العالم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، صافرة إنذار لأهمية الاستثمار في المجال الزراعي، والاكتفاء الذاتي على الأقل من السلع الاستراتيجية.

وشددت على ضرورة توجه مصر للاستثمار في القطاع الزراعي، بهدف تأمين جزء من احتياجات المواطنين محليا، ومنعا لتقلبات الأسعار الشديدة بسبب عوامل خارجية.

وأكدت أنه لا يوجد دولة حول العالم الآن بعيدة عن أزمة ارتفاع أسعار السلع، موضحة أن نسبة ارتفاع الأسعار في السلة الغذائية حول العالم بلغت 40%.

