صبحي: دعم القيادة السياسية وضع الرياضة المصرية فى مكانة عالمية غير مسبوقة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، مراسم حفل إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد رقم ٢٥، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من (٩-١٩) يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، علي صالتى حسن مصطفى، وأصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

حضر مراسم اجراء القرعة السيد/ منصورو اريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مدحت البلتاجي النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، محمد الألفي مدير البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وشارك في سحب مراسم القرعة نجوم المنتخب المصري أحمد الأحمر - إبراهيم المصري - يحيى الدرع - كريم هنداوي - أحمد عادل".

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"ارحب بضيوف مصر، ومرة ثانية نلتقي للاعلان عن استضافة مصر لبطولة جديد، وبعد انفراد مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل ظروف صعبة مر بها العالم كله، يسعدنا استضافة بطولة أفريقيا لكرة اليد رقم ٢٥، ونتمنى أن يكون التنظيم والإعداد على أكمل وجة، هناك دعم كبير من الحكومة للنهوض بكرة اليد المصرية، وتنظيم مثل هذه البطولات التي تشرف مصر بتنظيمها"

وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

وشدد "صبحي" على ضرورة خروج البطولة بصورة مميزة، وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي حققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها.

ومن جهته، قال منصورو اريمو: «اتقدم بكل التحية والتقدير إلى كافة الاتحادات والقيادات السياسية والاتحادية المصرية واتقدم بالشكر على اهتمامكم لتنظيم البطولة، وسعيد وفخور أن جهودكم وجهود الاتحاد الإفريقي تجلت في القدرة على تنظيم بطولة كبيرة بحجم امم افريقية للمنتخبات لكرة اليد».

وتابع:«اتقدم بكل الشكر والتقدير إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه الكامل لنا لتنظيم البطولة، وإعلاء كرة اليد الإفريقية».

واختتم:«أطالب الإعلام بدعم اللاعبين وتشجيعهم طوال الوقت.. نحن نمتلك 14 منتخبًا يشارك في البطولة رقم 25 لكأس أفريقيا، وهذا دليل على النجاح الذي نسير فيه».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد:"إننا اليوم نوجة رسالة حب وتقدير للدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل دعمه المتواصل للرياضة المصرية، حتي أصبحت مصر من الدول النموذجية في بنيتها الرياضية، ولديها القدرة علي تنظيم اي بطولة دولية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه لكل خطوات الاتحاد، كما قدم الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، علي دعمه للاتحاد المصري وسعيه لتطوير كرة اليد داخل مصر، مؤكداً علي بذل كل ما بوسعه من جهد، كي تظهر البطولة بصورة تليق بمكانة وسمعة مصر في تنظيم البطولات الدولية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 25 لرجال كرة اليد عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى: "مصر، المغرب، الكاميرون"، وضمت المجموعة الثانية: الجزائر، الجابون، غينيا، كينيا"، فيما ضمت المجموعة الثالثةمنتخبات" تونس، الرأس الأخضر، نيجيريا"، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات "أنجولا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، زامبيا".