العراق يسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في حقل الرميلة بالتعاون مع بريتش بتروليوم البريطانية

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن العراق يسعى إلى رفع طاقة الإنتاج للنفط الخام في حقل الرميلة جنوبي البلاد بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية إلى مليون و700الف برميل يوميا.

وذكر بيان لوزارة النفط وزع اليوم الخميس أن وزير النفط العراقي اجتمع في لندن بالرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم/بي بي/ برنارد لوني وجرى خلال اللقاء مناقشة "آليات دعم خطط وبرامج تطوير حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق وصولاً لتحقيق هدف إنتاج الذروة البالغة مليون و700 الف برميل باليوم".

وأوضح البيان: "كما تم بحث برامج المساعدة والدعم الذي يقدمه عملاق الطاقة في العالم شركة بي بي لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي، وبما يسهم بتوفير الكميات المتاحة من الغاز المستثمر لدعم قطاع الطاقة في العراق، فضلاً عن تعظيم العائد الوطني وتحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والصحة العامة والطاقة النظيفة".