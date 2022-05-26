حمدين صباحي: لم نطرح شروطا للحوار بل ضوابط إجرائية وموضوعية لضمان نجاحه

قال السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إن الحركة الديموقراطية بأحزابها وشخصياتها العامة تفاعلت بطريقة جادة ومسؤولة مع دعوة الحوار الوطني، فقبلته مبدئيًا وطرحت ضوابط إجرائية وموضوعية كي تضمن لهذا الحوار نجاحه.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه ضياء رشوان عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الخميس: «إحنا لم نطرح شروط، فالحوار لا ينجح بشروط بل بجدية وضمانات، لكن مش هدخل هذا الحوار وأنا باخد شروط ولا وأنا مفروض عليا»، متابعًا: «لو حد عاوز يسمي دي شروط، فدي شروط الحركة المدنية عملاها على نفسها، لأن إحنا هنتحاسب من شعب بيبص على الحوار».



وأكد أنه كان من الأوجب على الحركة المدنية أن تضع شروطًا على نفسها للالتزام بها في ظل احترام الآراء الموافقة والمعارضة، حتى تكون واضحة عند محاسبتها، مضيفًا أن الدولة بأكملها تحتاج إلى أن تتحاور مع بعضها البعض من حيث المبدأ، وتحتاج حوارًا دائمًا وليس موسميًا، لأن هذا هو الطريق في التقدم والمشاركة في تحمل المسؤولية.



ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعي للحوار يريد حوارًا سياسيًا يضم كل الأطراف، لذا تريد الحركة المدنية أن يكون هذا الحوار مفتوحًا لكل من يقدم بجدية ويوافق عليه.



وأوضح أن الحوار يعني أن يتناقش المختلفين في الرأي بجدية ومسؤولية وحسن نية للوصول إلى اتفاقات، لكن ليس من الملزم الاتفاق في كل شيء وإنما على مساحة مشتركة ليكون لديهم عزم على تنفيذها معًا وكذا الاتفاق على إدارة الخلاف.