فليك يؤكد جاهزية جوريتسكا للمشاركة مع ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

قال هانسي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، إن ليون جوريتسكا من المتوقع أن يكون لائقًا لمباريات الفريق ببطولة دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن غيابه عن التدريبات اليوم الخميس كان عارضا.



وقال فليك للصحفيين إن جوريتسكا صاحب ال27 عاما "تعرض لالتواء في كاحله خلال أحد الالتحامات" خلال حصة تدريبية أمس الأربعاء، "لكن كل شيء مستقر".



قرر فليك إحضار فريقه لإقامة معسكر في ماربيا بإسبانيا هذا الأسبوع، حيث سمح لعائلاتهم بالحضور أيضًا، حيث تخلل المعسكر بعض العمل، وبعض الراحة.



ومن المقرر أن ينتهي المعسكر غدا الجمعة، فيما قال فليك إنه كان "الشيء الصحيح الذي يجب فعله" في ضوء مباريات دوري الأمم المقبلة، والتي تعتبر مهمة كتحضير لكأس العالم في نوفمبر المقبل، ولكنها تقلل أيضًا من وقت الراحة التي يحصل عليها اللاعبون قبل انطلاق الموسم الجديد مع أنديتهم.



وتدرب إيلكاي جويندوجان مع الفريق لأول مرة اليوم. حيث كان لاعب الوسط قد وصل إلى إسبانيا في وقت متأخر عن الآخرين بعد فوزه مع فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.



ومن المقرر أن يعيد فليك تجميع الفريق، المكون من 26 لاعبا، في وقت متأخر من يوم الاثنين القادم في بافاريا.



ويستهل منتخب ألمانيا مبارياته في دوري الأمم يوم السبت التالي بمواجهة منتخب إيطاليا في مدينة بولونيا الإيطالية، قبل أن يلعب ضد إنجلترا بمدينة ميونخ في السابع من يونيو القادم، ثم المجر في بودابست بعدها بأربعة أيام، ثم يعود لملاقاة إيطاليا مجددا في مونشنجلادباخ يوم 14 من الشهر ذاته.