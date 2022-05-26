فخري الفقي: تعظيم العائد من أصول الدولة يصب في صالح الموازنة العامة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تملك العديد من الأصول في قطاعات وأنشطة عديدة، وبالتالي كلما يتم تعظيم العائد يصب ذلك في صالح الموازنة العامة تحت مسمى الإيرادات غير الضريبية.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أنه كلما تم تعظيم الإيرادات غير الضريبية من ممتلكات الدولة في الأنشطة المتعددة، يقلل العبء الضريبي على المواطنين.

وضرب مثالًا على ذلك: "الدولة تمتلك قناة السويس، وتمتلك هيئات عديدة منها الهيئة العامة للبترول، وعندنا 55 هيئة اقتصادية وهي هيئات تستهدف الربح، وهناك هيئات خدمية لا تستهدف الربح وعددها 160 هيئة عامة، بالإضافة إلى 118 شركة قطاع أعمال عام تحت مظلة 8 شركات قابضة، وعندنا بنوك عامة الدولة بتملكها،.. كل هذا من المفترض يدخل عائد للدولة وتدخل تحت بند إيرادات غير ضريبية".

وأشار إلى أن إيرادات الدولة في الموازنة العامة 75% منها إيرادات ضريبية، و25% إيرادات غير ضريبية.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة مثلت نقلة نوعية بالنسبة لـ60 مليون مواطن في الريف المصري، موضحا أن الحوار المجتمعي بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لتحديد آليات فتح المجال أمام القطاع الخاص بشكل مستمر.