فريق التفتيش الكوري الجنوبي يعود إلى سول بعد انتهاء تفتيشه في محطة فوكوشيما اليابانية

عاد فريق الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى سول اليوم /الجمعة/ بعد انتهاء زيارته، التي استمرت 6 أيام إلى اليابان؛ لإجراء تفتيش ميداني على محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة قبل خطة تصريف المياه المشعة.



وقام الفريق المكون من 21 عضوا برئاسة رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية يو غوك-هي، بتقييم ما إذا كان يمكن معالجة أطنان المياه الملوثة بحيث تكون آمنة، بما يكفي لتصريفها في المحيط هذا الصيف.



ووفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، تضمنت الزيارة تفتيشا لمدة يومين لمنشآت المحطة، حيث فحص الفريق نظام التنقية المخصص، والمعروف باسم (ALPS)، والمرافق المتعلقة بخزانات (K4) المصممة لتخزين وقياس المواد المشعة.



من جهته.. قال يو غوك - في تصريح للصحفيين - "إن الفريق فحص التفاصيل عن كثب وطلب بيانات إضافية".. مضيفا: "نعتزم شرح تفاصيل التفتيش في أسرع وقت ممكن".



وفي مارس 2011.. تسبب زلزال هائل إلى حدوث "تسونامي" أدى إلى إتلاف أنظمة التبريد في محطة "فوكوشيما"؛ مما أدى إلى إطلاق كمية كبيرة من الإشعاع، وتخزن المحطة حاليا أكثر من 1.3 مليون طن من المياه المعالجة بواسطة نظام التنقية، ومن المقرر أن يبدأ تصريف المياه هذا الصيف وسيستغرق إكماله عقودا، وهو ما يعتبره المسؤولون اليابانيون خطوة لا مفر منها في عملية تفكيك المحطة النووية.