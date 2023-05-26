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كاسبر رود يودع بطولة جنيف للتنس

وكالات
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:19 ص

فاز اللاعب التشيلي نيكولاس جاري على المصنف الرابع عالميا النرويجي كاسبر رود ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة جنيف للتنس.

وفاز جاري بالمباراة بنتيجة 3-6 و7-6 (7-2) و7-5 في ساعتين ونصف.

وسيواجه جاري في نصف النهائي الألماني الكسندر زفريف الذي صعد إلى نصف النهائي، بعد انسحاب الصيني يبنيج وو، للإصابة أثناء تقدم الألماني (4-1).

من ناحية أخرى، فاز الأمريكي تايلور فريتز على البيلاروسي إليا افاشكا (6-1 و6-2) وسيواجه في نصف النهائي البلغاري جريجور ديميتروف الذي أطاح بالأسترالي كريستوفر أوكونيل بنتيجة 6-7 (5-7) و7-5 و6-4.


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