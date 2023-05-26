محمد فؤاد من حفل جدة: السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي

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أحيى الفنان محمد فؤاد، حفلا غنائيا كبيرا؛ للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية؛ خلال احتفاليات جدة التي أقيمت على مسرح بنش مارك، ونظمت من هيئة الترفيه السعودية.

وأشاد محمد فؤاد، بالتطور الكبير؛ الذي يحدث بالمملكة العربية السعودية، معربا عن سعادته بإحيائه حفله الأول بالمملكة: "حلم أني أغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم".

وتابع: "الوطن العربي محتاج لكل الأيادي الشريفة.. مصر والسعودية فيها قادة بتحب وطنها وببارك ليكم إن عندكم قيادة بتحب وطنها من قلبها".

وأضاف محمد فؤاد: "بحب الشعب السعودي من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال والتفاعل الكبير ده، ومن وقابل الجمهور السعودي كلمات محمد منير بالتصفيق الحار".

وبدأ محمد فؤاد حفله بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح بنش مارك ضمن حفلات تقويم جدة، بأغنية "حبيبي يا"، وبعدها أغنيته الشهيرة "كمانانا" من فيلم "إسماعيلية رايح جاي"