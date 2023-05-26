الزراعة: طرح لحوم مخفضة بنسبة 30% استعدادًا لعيد الأضحى

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «كلمة السر»، تقدي الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن وزير الزراعة دعا اللجنة الاسترادية المسؤولة عن دراسة متطلبات السوق المصري من اللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هذه اللجنة مشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بأنه تم الموافقة على استيراد ما يزيد عن 170 ألف رأس من المواشي منهم 20 الف رأس من الأغنام، و105 ألف رأس من الأبقار مستوردة من الدول الأوربية، و45 ألف رأس مستوردة من السودان والدول الإفريقية للذبيح الفوري.

ولفت إلى أن «إنتاجنا من اللحوم الحمراء المحلية وما يتم استيراده سواء لحوم مجمدة أو رؤوس حية يلبي احتياجاتنا وبأسعار متنوعة»، مضيفًا أن وزارة الزراعة لديها 200 منفذ تسويقي ثابت ومتنقل في كل أنحاء الجمهورية، وتطرح جميع المواد الغذائية للمواطنين وليس اللحوم فقط، بأسعار أقل من السوق تصل نسبتها إلى 30%.

وذكر أنه من المتوقع أن تقل أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، مؤكدًا أنه لولا المشروعات القومية التي تتبناها الدولة ووزارة الزراعة وما يتم استيراده من لحوم، لكانت الأسعار في مكان آخر، ولن تجف المنافذ التسويقية أبدًا.

وأردف بأن صغار المربين في دائرة الرئيس السيسي في كل البرامج التي تتعلق بالتنمية المستدامة للثروات الحيوانية، ومنها المشروع القومي للبتلو من خلال الإقراض والتمويل بنسبة فائدة متناقصة تصل إلى 5%، بالإضافة إلى المشروع القومي لرفع وتطوير مراكز تجميع الألبان.