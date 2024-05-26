وزير الزراعة: نجحنا في التعامل مع مشكلة الأمن الغذائي رغم التحديات العالمية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة امتلكت رؤية استباقية للتعامل مع ملف الأمن الغذائي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أنّ هناك الكثير من التحديات مثل محدودية الأراضي وقلة المياه وزيادة سكانية بمعدل يفوق نمو الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الأزمات العالمية تسببت في تفاقم هذه التحديات، مثل أزمة كورونا التي أدّت إلى وقف سلاسل الإمداد والتوريد وأدت لارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين والسلع، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

وأشار إلى أزمة التغيرات المناخية وتأثيراتها على منظومة الغذاء وقطاع الإنتاج الزراعي، ما أدّى إلى تغيير خريطة التركيبة المحصولية.

وأكّدت أن الأمن الغذائي أصبح يمثل مشكلة أمن قومي، من ناحية العمل على تدبير احتياجات المواطنين.

وأفاد بأن الدولة وضعت استراتيجيات كبيرة لملف الأمن الغذائي، وعملت عليه مبكرا ما مكّنها من التغلب على هذه المشكلة.

وأكّد أن الدولة عملت على محور التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء بجانب محور التوسع الرأسي.