مبعوث بايدن يصل إسرائيل لحل الاشتباكات عبر الحدود اللبنانية

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وصل مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشئون أمن الطاقة، آموس هوكستين، إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية وصول الدبلوماسي هوكستين إسرائيل اليوم الاثنين. ويحاول هوكستين التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله منذ شهور.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإنه يعتزم التوجه إلى لبنان لإجراء محادثات.

وبحسب مسئولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى قيام تل ابيب بشن حرب على قطاع غزة.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.