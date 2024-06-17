 الأوقاف تتابع ذبح وتجهيز أضاحي الوزارة لليوم الثاني على التوالي في الوقت الشرعي - بوابة الشروق
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الأوقاف تتابع ذبح وتجهيز أضاحي الوزارة لليوم الثاني على التوالي في الوقت الشرعي

أحمد كساب
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 3:03 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 3:03 م

تابعت وزارة الأوقاف لليوم الثاني على التوالي ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم الاثنين 17 يونيو 2024.

وصرح الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأبو سمبل ، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة ، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه يوم الخميس القادم 20 يونيو 2024م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها بمجزر البساتين بواقع 60 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة أولى، والبداية الخميس القادم بمحافظة الجيزة.


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