قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة وآثمة باستهداف خيم النازحين في منطقة شمال غرب رفح.
وأضافت في بيان، إن ما ارتكبه الاحتلال يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما أن الاحتلال كان قد أعلن عن هذه المنطقة منطقة آمنة للنازحين.
وتابعت: «استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يؤكد عمق الفشل العسكري الذي مني به العدو في الميدان، ما يدفعه إلى التعويض عنه باستهداف المدنيين والإيغال في الدم الفلسطيني إشباعاً لرغبات سفاحي الدماء في تل أبيب».
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.