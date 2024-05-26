قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة وآثمة باستهداف خيم النازحين في منطقة شمال غرب رفح.

وأضافت في بيان، إن ما ارتكبه الاحتلال يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما أن الاحتلال كان قد أعلن عن هذه المنطقة منطقة آمنة للنازحين.

وتابعت: «استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يؤكد عمق الفشل العسكري الذي مني به العدو في الميدان، ما يدفعه إلى التعويض عنه باستهداف المدنيين والإيغال في الدم الفلسطيني إشباعاً لرغبات سفاحي الدماء في تل أبيب».

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

إسرائيل الليلة أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ حاملة لمئات الأطنان من المتفجرات على خيام النازحين العزل غرب مدينة رفح، تم نقل أكثر من 100 بين شهيد وجريح إلى المستشفيات الميدانية حتى الآن. pic.twitter.com/mpEfFEfRiI — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 26, 2024

وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح. وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.

أجساد الشهداء متفحمة..

مشاهد مروعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال قبل قليل بحق مخيمات النازحين غرب مدينة رفح. pic.twitter.com/L2gFH9uv35 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2024