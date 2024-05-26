وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان إزالة المعوقات حول صادرات البطاطس والبصل لبيروت

بحث وزيرا الزراعة المصري السيد القصير، واللبناني عباس الحاج حسن، اليوم، تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، حيث استعرضا الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانب اللبناني والمصري، ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل إلى لبنان الشقيق، بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

وأشار الوزير اللبناني، إلى رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات إلى الجانب اللبناني.

وقام عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، يرافقه د إبرهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بزيارة إلى محافظة بورسعيد، حيث اطلع على الأنشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية بها وكذلك سوق السمك بحضور بعض مسئولى وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد.

كما قام الوزير اللبناني بزيارة المفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية واطلع على أنشطة المفرخ في تفريخ الجمبري والبلطي الأحمر والدنيس والقاروص واللوت، ثم بعد ذلك توجه إلى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الاسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات الخاصة بتعبئة الأسماك من تدخين وتمليح وتعبئة، حيث يقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى مختلف الدول العربية والأوروبية.



