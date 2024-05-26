 استكمال أعمال تمهيد طريق الكود العديسات الدائري في الأقصر - بوابة الشروق
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استكمال أعمال تمهيد طريق الكود العديسات الدائري في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 7:46 م

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود في الأقصر، أعمال تسوية وتمهيد طريق الطود العديسات الدائري بالمدينة، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية.

وأوضحت الوحدة أن الأعمال كانت بداية من منطقة نجع الفتاتيح حتى منطقة نجع الجرادات، حيث شملت رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الدائري المتراكمة بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ضمن مشروع توصيل الصرف الصحي للمدينة.

وأضافت الوحدة، أن رئيس مركز ومدينة الطود تابع أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالجزر والحدائق بطريق القاهرة ـ أسوان بدايةً من حدود المركز شمالاً حتى حدود المركز جنوباً مع قرية الشغب.

واستطردت أن أعمال حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعة للمركز مستمرة من رفع المخلفات الصلبة والقمامة ونواتج قص وتهذيب الأشجار والزراعات على مستوى المركز.

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