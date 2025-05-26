مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بألمانيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تعرض حافلة صغيرة لحادث على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا، حسبما قالت الشرطة اليوم الأحد.

وقال مدير العمليات في إدارة الإطفاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد إصاباتهم في الحادث.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون إن رجلا (53 عاما) وامرأتين (47 و 65 عاما) لقوا حتفهم، وأشاروا إلى أن الأشخاص الستة المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و66 عاما ولم تكن إصاباتهم خطيرة.

وكانت الحافلة الصغيرة التي تعرضت للحادث تضم 9 مقاعد.

وكانت المجموعة عائدة من احتفال عائلي في ولاية هيسن عندما وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تكن هناك مؤشرات على أن سائق الحافلة (22 عاما) كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حسبما قالت الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة كوبلنتس "إنه حادث مروع للغاية".

وفي بيان نشرته مساء اليوم الأحد على موقع "اكس"، كتبت وزارة الخارجية الألبانية أن الضحايا كانوا من المواطنين الألبان.

وبحسب التحقيقات الأولية، انحرفت الحافلة الصغيرة عن الطريق إلى اليمين ثم انقلبت. ولم يشمل الحادث أي مركبة أخرى.