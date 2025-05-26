استشهاد 49 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال جباليا ومجزرة حي الدرج

استشهد 49 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 19 فلسطينيا استشهدوا؛ بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل.. استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام، موضحة أن جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف.