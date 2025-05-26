 وزير خارجية ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار فورا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول ويجب وقف إطلاق النار فورا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 مايو 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الإثنين 26 مايو 2025 - 2:23 م

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن الوقت حان لوقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، مُطالبًا حماس وإسرائيل بتحقيق ذلك.

وذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مساء الاثنين، أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة.

وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أهمية تطبيق حل الدولتين، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وإفساح المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية.

وذكر أن الوضع في غزة «غير مقبول»، مضيفًا: «موقفنا ثابت ويؤكد على وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا».

وأفاد بأن دولًا أوروبية عدة تطالب بوقف اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة، مؤكدًا أن بلاده «لا تعارض فحص إمكانية تعليق تلك الشراكة».

وأضاف: «إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولدينا علاقات قوية مع تلك الدولة، ولا يجب التقليل من تلك القضية»، وفقًا لتعبيره.

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