محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بالجمالية

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، واجب العزاء في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، وذلك بمسقط رأسه في قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان أحد رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالمين العربي والإسلامي، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكوكبة من القراء من مختلف المحافظات، وسط حضور شعبي كبير.

وقدم محافظ الدقهلية خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.