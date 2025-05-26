اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب

قال مسئولون، يوم الأحد، إنه تم اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية، بتهمة السفر إلى إسرائيل ومحاولة تنفيذ هجوم بقنبلة حارقة على فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وذكر مدعون فيدراليون في نيويورك أن الشخص ويدعى، جوزيف نويماير، اقترب من مبنى السفارة في 19 مايو وهو يحمل حقيبة ظهر تحتوي على زجاجات مولوتوف، لكنه دخل في مشادة مع أحد الحراس، وفر في نهاية المطاف تاركا حقيبته خلفه بينما كان الحارس يحاول الإمساك به.

وبموجب دعوى جنائية تم رفعها لدى محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك، تتبعت أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية نويماير حتى أحد الفنادق على بعد بضعة شوارع من السفارة، حيث تم اعتقاله.

ووقع الهجوم على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، والتي تدخل الآن شهرها الـ 19.

وكان نويماير، البالغ من العمر 28 عاما والذي ينحدر أصلا من كولورادو ويحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية، قد توجه من الولايات المتحدة إلى كندا في أوائل فبراير، ثم وصل إلى إسرائيل في أواخر أبريل، وفقا لسجلات قضائية.

وقال مدعون إنه نشر سلسلة من المنشورات التهديدية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل محاولة الهجوم.

وقام مسئولون إسرائيليون بترحيل نويماير إلى نيويورك، أمس السبت، ومثل في أولى جلساته بالمحكمة أمام قاض فيدرالي في بروكلين اليوم الأحد. وتم رفع السرية عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضده اليوم الأحد.

ورفض محامي نيوماير، جيف دالبيرج، المعين من قبل المحكمة، التعليق.

وكان الرئيس دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل رغم اعتراضات الفلسطينيين، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك.